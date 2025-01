Formação das células sanguíneas

The University of Texas Southwestern Medical Center

Os glóbulos vermelhos, a maior parte dos glóbulos brancos e as plaquetas são produzidos na medula óssea. No entanto, dois tipos de glóbulos brancos – células T e células B (linfócitos) – também são produzidos nos linfonodos e no baço. Os linfócitos T também são produzidos e amadurecem no timo. (Consulte também Considerações gerais sobre o sangue).

Dentro da medula óssea, todas as células sanguíneas se originam de um mesmo tipo de célula não especializada, denominada célula-tronco. Quando uma célula-tronco se divide, ela se torna primeiro um glóbulo vermelho, glóbulo branco ou célula produtora de plaquetas imatura. As células imaturas então se subdividem e amadurecem, convertendo-se, por fim, em glóbulos vermelhos, glóbulos brancos ou plaquetas maduras.

A velocidade da produção das células sanguíneas é controlada em função das necessidades do corpo. As células sanguíneas normais duram um tempo limitado (que pode ser de poucas horas a poucos dias, no caso dos glóbulos brancos, até 10 dias para as plaquetas e até 120 dias para os glóbulos vermelhos) e devem ser constantemente substituídas.

Certos quadros clínicos podem desencadear uma produção adicional de células sanguíneas. Quando o teor de oxigênio dos tecidos corporais ou o número de glóbulos vermelhos diminui, os rins produzem e liberam eritropoietina, um hormônio que estimula a medula óssea a produzir mais glóbulos vermelhos.

A medula óssea produz e libera mais glóbulos brancos em resposta a infecções.

Para responder ao sangramento, a medula óssea produz e libera mais plaquetas.