Componentes do sangue

Tipos de células sanguíneas Imagem

As plaquetas (também chamadas trombócitos) são partículas semelhantes a células, menores dos que os glóbulos vermelhos ou brancos. As plaquetas existem em menor número do que os glóbulos vermelhos, numa proporção de cerca de uma plaqueta para cada vinte glóbulos vermelhos.

As plaquetas agem no processo de coagulação reunindo-se no local da hemorragia e se aglutinando, de maneira a formar um tampão que ajuda a vedar o vaso sanguíneo. Ao mesmo tempo, elas liberam substâncias que favorecem a coagulação.

Quando a quantidade de plaquetas é demasiadamente baixa (trombocitopenia), hematomas e hemorragias anormais se tornam mais prováveis.

Quando a quantidade de plaquetas é demasiadamente elevada (trombocitemia), o sangue pode coagular de maneira excessiva e pode bloquear os vasos sanguíneos, causando distúrbios, tais como um ataque isquêmico transitório. Quando a quantidade de plaquetas é extremamente elevada, elas podem absorver as proteínas de coagulação e, paradoxalmente, causar hemorragias.