Anemia devido a hemorragia excessiva

Muito mais comum do que uma perda de sangue repentina é o sangramento de longo prazo (crônico), que pode ocorrer em várias partes do corpo. Ainda que sangramentos de grande porte, como de hemorragias nasais e hemorroidas, sejam óbvios, sangramentos pequenos podem não ser notados. Uma pequena quantidade de sangue pode, por exemplo, não ser visível nas fezes. Esse tipo de perda de sangue é denominado oculto (escondido). Caso uma hemorragia pequena continue por um longo tempo, pode ser perdida uma quantidade significativa de sangue. Essa hemorragia gradativa pode ocorrer em distúrbios comuns, como úlceras no estômago ou no intestino delgado, pólipos no intestino grosso ou câncer no intestino grosso. Outras fontes de hemorragia crônica incluem tumores renais ou tumores da bexiga, que podem fazer o sangue ser perdido na urina, e sangramento menstrual intenso.