A sinusite é definida como aguda se for totalmente curada em menos de 30 dias. Em pessoas com um sistema imunológico funcionando normalmente, a sinusite aguda geralmente é causada por uma infecção viral.

Algumas vezes a sinusite aguda é causada por bactérias. A infecção geralmente se desenvolve depois que alguma coisa bloqueou as entradas dos seios paranasais. Tal bloqueio geralmente resulta de uma infecção viral das vias respiratórias superiores, como o resfriado comum. Durante um resfriado, as membranas mucosas da cavidade nasal inflamadas tendem a bloquear as entradas dos seios paranasais. O ar nos seios paranasais é absorvido pela corrente sanguínea, diminuindo a pressão dentro deles, provocando dor e drenando líquido para dentro deles. Esse líquido é um meio de cultura para as bactérias. Células brancas do sangue e mais fluido entram nos seios paranasais para combater as bactérias. O influxo aumenta a pressão e causa mais dor.

As alergias também causam inflamação da membrana mucosa, o que obstrui as entradas dos seios paranasais. Além disso, as pessoas com septo desviado são mais propensas à obstrução dos seios paranasais.