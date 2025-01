A rinite atrófica é uma forma de rinite crônica em que a membrana mucosa fica mais fina (atrofia) e endurece, fazendo com que os canais nasais se alarguem (dilatem) e ressequem. Esta atrofia ocorre frequentemente em pessoas idosas. Pessoas que apresentam granulomatose com poliangiíte (antigamente chamada granulomatose de Wegener) também correm risco. As células que normalmente se encontram na membrana mucosa do nariz - células que secretam muco e têm projeções ciliadas, que expulsam as partículas de pó - são substituídas por células semelhantes às que normalmente são encontradas na pele. A doença também pode se desenvolver em pessoas que tenham sido submetidas a cirurgia dos seios paranasais, na qual tenham sido removidas quantidades consideráveis de estruturas intranasais e de membranas mucosas. Uma infecção bacteriana prolongada do revestimento do nariz é também um fator.

Formam-se crostas dentro do nariz, que emanam um odor desagradável. As pessoas podem ter graves hemorragias nasais recorrentes e perder o sentido de olfato (anosmia).

O tratamento tem por objetivo diminuir a formação de crostas, eliminar o odor e reduzir as infecções. Os antibióticos, como pomada de mupirocina, aplicados no interior do nariz, matam as bactérias. Os estrogênios aplicados no interior do nariz sob a forma de spray, ou tomados por via oral, e as vitaminas A e D tomadas por via oral podem reduzir a formação de crostas, ao estimular a secreção mucosa.