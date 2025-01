Infecção da garganta

Pessoas que têm infecções estreptocócicas recorrentes nas amígdalas podem precisar removê-las (amigdalectomia).

Normalmente, são as crianças que precisam de amigdalectomia. Os médicos consideram amigdalectomia se a criança tiver algum dos seguintes:

Infecções estreptocócicas repetidas (seis vezes em um ano, mais de quatro vezes por ano durante dois anos ou mais de três vezes por ano durante três anos)

Uma infecção aguda grave e persistente apesar de ser tratada com antibióticos

Bloqueio significativo (como pode ocorrer na apneia obstrutiva do sono)

Um abscesso periamigdaliano recorrente

A amigdalectomia também é realizada se o médico suspeitar de câncer.

Para adultos, os médicos não usam esses critérios específicos para quando realizar a amigdalectomia. No entanto, os médicos podem fazer amigdalectomia em adultos que tenham halitose grave devido às pedras nas amígdalas.

Tanto para crianças como para adultos, os médicos decidem se recomendam uma amigdalectomia com base em diferenças individuais (como a idade da pessoa, a saúde geral e a facilidade com que se recuperaram de infecções anteriores).

Há numerosas técnicas eficazes para amigdalectomia. O objetivo é remover as amígdalas completa ou parcialmente. Os médicos podem usar um bisturi ou um equipamento de eletrocautério, ou podem destruir as amígdalas usando ondas de rádio. Essas técnicas causam muito pouco sangramento. Ocasionalmente, uma técnica de fio e laço é usada. Com essa técnica, o cirurgião laça as amígdalas e as arranca com um fio afiado. Todas essas técnicas efetivamente aliviam o bloqueio das vias aéreas que está causando o ronco e o sono interrompido, bem como a amigdalite recorrente. As amígdalas geralmente não voltam a crescer.

Pode haver complicações após a cirurgia.

Apenas poucas pessoas, mais adultos do que crianças, apresentam complicações de sangramento após uma amigdalectomia. O sangramento geralmente ocorre dentro das 24 horas após a cirurgia, ou depois de cerca de 7 dias. As pessoas que têm sangramento depois de uma amigdalectomia devem ir a um hospital.

As vias aéreas podem ficar obstruídas, mais frequentemente em crianças com menos de 2 anos de idade e que tinham apneia obstrutiva do sono grave e em pessoas com obesidade mórbida ou distúrbios neurológicos ou que tinham apneia obstrutiva do sono significativa antes da cirurgia. As complicações são geralmente mais comuns e graves em crianças pequenas.