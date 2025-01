Às vezes, a epiglote é infectada por bactérias.

A epiglotite causada pela Haemophilus influenza tipo B costumava ser a mais comum em crianças, no entanto, as vacinações de rotina contra o Haemophilus praticamente eliminaram essa infecção em crianças. Agora, ocorrem mais casos de epiglotite em adultos. Entretanto as crianças podem adquirir epiglotite causada por outras bactérias, e adultos e crianças não vacinadas ainda podem ser infectados pelo Haemophilus influenzae tipo B.

A inflamação provocada por essa infecção pode obstruir as vias respiratórias, levar a uma dificuldade respiratória e à morte. Como as vias respiratórias das crianças são menores do que as dos adultos, a epiglotite é muito mais perigosa nas crianças, mas também pode ser fatal em adultos.

Crianças com epiglotite costumam ter bactérias na corrente sanguínea (bacteremia), que por vezes disseminam a infecção para os pulmões, as articulações, os tecidos que recobrem o cérebro (meninges), o saco em torno do coração ou os tecidos sob a pele.