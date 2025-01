Antibióticos intravenosos

Drenagem de líquido do ouvido médio

A labirintite purulenta é tratada com antibióticos dados por via venosa (intravenosamente). Os médicos também fazem uma miringotomia. Neste procedimento, uma abertura é feita através do tímpano para permitir que o fluido seja drenado do ouvido médio (consulte Miringotomia: tratamento de infecções do ouvido recorrentes). Às vezes, é feita uma timpanostomia. Para esse procedimento, tubos são colocados através de um corte feito no tímpano para que o líquido possa drenar para fora do ouvido médio. Algumas pessoas podem precisar de um procedimento cirúrgico mais extenso para remover parte ou todo o osso por trás do ouvido (mastoidectomia).