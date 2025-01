Considerações gerais sobre cânceres de boca, nariz e garganta

A remissão dos cânceres de boca, nariz e garganta varia enormemente, dependendo do tipo, localização, causa e estágio do câncer. Em geral, os resultados são melhores quando o câncer é diagnosticado e tratado antes de se espalhar. As pessoas com cânceres de boca e garganta causados pelo HPV têm um melhor prognóstico do que as pessoas cujos tumores foram causados pelo tabaco e álcool.