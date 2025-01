Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine

Cânceres nasofaríngeos são cânceres que se originam na parte posterior da passagem nasal, desde acima do palato mole até à parte superior da garganta.

As pessoas geralmente desenvolvem caroços em seus pescoços ou podem ter uma sensação de entupimento ou de dor nos ouvidos e podem ter perda auditiva.

É necessário fazer uma biópsia para diagnosticar o câncer e são realizados exames por imagem para avaliar a extensão do câncer.

O tratamento envolve radioterapia, quimioterapia e, por vezes, cirurgia.

(Consulte também Considerações gerais sobre cânceres de boca, nariz e garganta.)

A nasofaringe inclui a parte posterior da passagem nasal desde acima da parte mole do céu da boca (palato mole) até à parte superior da garganta. A maioria dos cânceres nasofaríngeos são carcinomas de células escamosas, que significa que o câncer se desenvolve nas células escamosas que revestem a nasofaringe.

O câncer da nasofaringe pode ocorrer em pessoas de qualquer idade. Embora seja raro na América do Norte e na Europa Ocidental, o câncer nasofaríngeo é um dos cânceres mais comuns na China, especialmente no sul da China e em pessoas com ancestralidade do sudeste da Ásia. Este câncer também é mais comum entre os chineses que imigraram para a América do Norte do que dentre os que foram para as outras Américas. É menos comum dentre os chineses nascidos nos Estados Unidos do que dentre seus pais ou avós imigrantes.

O vírus de Epstein-Barr, que causa mononucleose infecciosa, tem uma participação no desenvolvimento do câncer nasofaríngeo. Também há uma predisposição hereditária. Além disso, crianças e adultos jovens que consomem grandes quantidades de peixe salgado e alimentos conservados com nitritos têm maior probabilidade de desenvolver um câncer da nasofaringe.

Localizando a nasofaringe

Boca, nariz e garganta MODELO 3D

Sintomas do câncer de nasofaringe É mais frequente que o câncer nasofaríngeo se propague inicialmente para linfonodos do pescoço, provocando o surgimento de caroços no pescoço antes de outros sintomas. Ocasionalmente, uma obstrução persistente do nariz ou das trompas de Eustáquio (pequenos tubos que conectam o ouvido médio às passagens aéreas na parte posterior do nariz) pode primeiramente causar uma sensação de entupimento ou dor nos ouvidos e perda auditiva, sobretudo em um dos ouvidos. Se uma trompa de Eustáquio estiver obstruída, pode haver o acúmulo de líquido no ouvido médio. Uma pessoa também pode ter dor de ouvido, o rosto inchado, secreção purulenta e sanguinolenta do nariz, linfonodos inchados e sangramentos do nariz. Parte da face ou um olho podem ficar paralisados.

Diagnóstico do câncer de nasofaringe Endoscopia

Biópsia

Exames de diagnóstico por imagem Para diagnosticar um câncer de nasofaringe, o médico examina primeiro a nasofaringe com um espelho especial ou um tubo de visualização flexível (endoscópio). Se for encontrado um tumor, o médico faz a biópsia, removendo uma amostra do tecido e examinando-a sob o microscópio. É realizada uma tomografia computadorizada (TC) da base do crânio e ressonância magnética (RM) da cabeça, nasofaringe e base do crânio para avaliar a extensão do câncer. Normalmente também é feita uma tomografia por emissão de pósitrons (PET) para avaliar a extensão do câncer e os linfonodos do pescoço.

Prognóstico do câncer de nasofaringe O tratamento precoce melhora significativamente o prognóstico do câncer de nasofaringe. Cerca de 80% das pessoas com câncer em estágio inicial têm um bom resultado e sobrevivem pelo menos 5 anos após o diagnóstico. Menos de 50% das pessoas com câncer em estágio IV sobrevivem até pelo menos 5 anos após o diagnóstico.

Tratamento do câncer de nasofaringe Radioterapia

Quimioterapia

Às vezes, cirurgia No câncer de nasofaringe, o tumor é tratado com radioterapia e quimioterapia, porque tumores na nasofaringe são muito difíceis de remover com uma cirurgia. Se o tumor for recorrente, é feita nova radioterapia ou, em situações muito específicas, pode ser tentada uma cirurgia. No entanto, esta cirurgia é complexa, uma vez que normalmente envolve a remoção de parte da base do crânio. Essa cirurgia é, algumas vezes, realizada pelo nariz utilizando-se um endoscópio. Em determinados casos, essa abordagem é tão eficaz quanto uma cirurgia mais invasiva e provoca menos complicações.