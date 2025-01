Câncer das glândulas salivares

Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine

Os cânceres das glândulas salivares são muito menos frequentes do que as formações benignas. O câncer mais comum das glândulas salivares é o carcinoma mucoepidermoide (um câncer que afeta as células que formam as glândulas salivares), que pode se formar em uma glândula salivar pequena (menor) no céu da boca ou como um tumor em uma das glândulas salivares grandes (principais), sob ou atrás da mandíbula.

Localizando as glândulas salivares principais

(Consulte também Considerações gerais sobre cânceres de boca, nariz e garganta.)

Sintomas do câncer de glândulas salivares A maioria dos cânceres de glândulas salivares se inicia como uma massa indolor. Quando um tumor cresce e se torna doloroso, a dor pode piorar durante a alimentação, que estimula a secreção de saliva. Se um tumor invadir os nervos próximos, as pessoas poderão sentir dormência, formigamento ou apresentar problemas motores em áreas da face.

Diagnóstico de câncer de glândulas salivares Biópsia

Exames de imagem para estadiamento Os médicos fazem uma biópsia (remoção de amostra de tecido para exame sob o microscópio) de qualquer área da glândula salivar que suspeitarem poder ser maligna. Se a biópsia confirmar o câncer, então os médicos fazem exames por imagem, como a tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), para ver a extensão do câncer. Já que alguns cânceres de glândulas salivares podem se espalhar muito, os médicos também podem fazer exames por imagem dos pulmões, fígado, ossos e cérebro.

Tratamento de câncer de glândulas salivares Cirurgia

Radioterapia A maioria dos cânceres das glândulas salivares é tratada com cirurgia seguida de radioterapia, quando necessário. Os médicos tentam evitar lesões do nervo facial durante a cirurgia.