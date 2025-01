Câncer da boca e da garganta

Os índices de sobrevida para pessoas com câncer de boca e garganta variam muito dependendo

Da localização original do tumor

Se ele se disseminou e o quanto (o estágio)

Da causa

O índice de cura do carcinoma de células escamosas da boca é elevado caso se consiga retirar a totalidade do câncer e os tecidos circundantes normais sejam removidos antes do câncer se disseminar para os linfonodos. Em média, mais de 80% das pessoas com carcinoma da língua que não se disseminou para os linfonodos sobrevivem pelo menos 5 anos após o diagnóstico. Cerca de 75% das pessoas que têm carcinoma do assoalho da boca, que não se disseminou, sobrevivem pelo menos 5 anos após o diagnóstico. No entanto, se o câncer já tiver atingido os linfonodos, a sobrevida em 5 anos diminui. Cerca de 90% das pessoas com carcinoma do lábio inferior sobrevivem por pelo menos 5 anos e o carcinoma raramente se dissemina. O carcinoma do lábio superior tende a ser mais agressivo e se dissemina.

Em média, 52% das pessoas com câncer de garganta sobrevivem ao menos 5 anos após o diagnóstico. As taxas são superiores a 75% se a causa for papilomavírus humano (HPV) e inferiores a 50% se a causa for outra.