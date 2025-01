Tontura ou sensação de desmaio iminente ao se levantar

Quaisquer causas são tratadas quando possível, incluindo a substituição ou descontinuação de qualquer medicamento causador. Por outro lado, muitas causas não podem ser curadas e as pessoas precisam adotar medidas para redução de seus sintomas. As medidas incluem mudanças no estilo de vida e medicamentos.

Pessoas que necessitam repouso absoluto prolongado devem se sentar diariamente e se exercitar na cama quando possível. Pessoas deitadas ou sentadas devem se levantar lentamente e com cuidado. Em geral, é indicado consumir bastante líquido, limitar ou evitar o consumo de álcool e praticar exercícios regularmente quando possível. Exercícios físicos de intensidade moderada regulares aumentam o tônus muscular nas paredes dos vasos sanguíneos, o que reduz o acúmulo de sangue nas pernas. Dormir com a cabeceira da cama levemente inclinada pode ajudar a diminuir os sintomas. Para algumas pessoas, aumentar o consumo de sal pode aumentar a retenção de líquidos e reduzir os sintomas. Os médicos podem recomendar que as pessoas aumentem o consumo de sal liberando a ingestão de alimentos salgados ou uso de comprimidos de cloreto de sódio. Entretanto, o aumento do consumo de sal pode não ser recomendável para pessoas com doenças cardíacas.

Os médicos podem administrar fludrocortisona, um medicamento que ajuda o corpo a reter sal e água, prevenindo a queda da pressão arterial quando a pessoa se levanta. No entanto, esse medicamento pode causar um aumento da pressão arterial quando a pessoa está deitada, insuficiência cardíaca e baixos níveis de potássio no sangue. Às vezes, os médicos combinam propranolol ou outro betabloqueador com fludrocortisona. A midodrina é um medicamento que causa a vasoconstrição de artérias e veias, ajudando a prevenir o acúmulo de sangue. Os efeitos colaterais incluem formigamento ou dormência e coceira. Esse medicamento não é recomendado para pessoas com doença arterial coronariana ou periférica.

Outros medicamentos, como anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), droxidopa, piridostigmina e octreotida podem ajudar em alguns casos.