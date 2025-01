Michigan Medicine at the University of Michigan

O inchaço é causado por excesso de líquidos nos tecidos. Esse líquido é predominantemente composto por água.

O inchaço pode se espalhar ou ficar restrito a um membro ou parte de um membro. O inchaço geralmente ocorre nos pés ou parte inferior das pernas. No entanto, pessoas que precisam ficar em repouso por longos períodos (repouso absoluto) às vezes desenvolvem inchaço nos glúteos, genitais e parte de trás das coxas. Mulheres que ficam deitadas somente de um lado podem ter inchaço no seio do lado sobre o qual ficam deitadas. Raramente, uma mão ou um braço incham.

Inchaço (edema) da perna Imagem Peter Skinner/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Às vezes, um membro incha subitamente. O mais comum é que o inchaço se desenvolva devagar, crescendo com o ganho de peso, com ocorrência de olhos inchados ao acordar pela manhã e sensação de calcados apertados no final do dia. O inchaço pode se desenvolver gradualmente, então, as pessoas não o notam até que seja considerável. Às vezes, existe a sensação de aperto ou plenitude. Outros sintomas podem ocorrer dependendo da causa do inchaço, dentre os quais podem estar falta de ar ou dor no membro afetado.

Causas de inchaço O inchaço que afeta todo o corpo tem causas diferentes do que o inchaço restrito a um único membro ou parte de um membro. As causas mais comuns do inchaço disseminado são Insuficiência cardíaca

Insuficiência hepática

Doenças renais (especialmente síndrome nefrótica) Todas essas doenças causam retenção de líquidos, que é a causa do inchaço. Outra razão para o inchaço na parte inferior das pernas é o acúmulo de sangue. Muitos adultos de meia-idade ou idosos, especialmente se tiverem sobrepeso ou obesidade, apresentam normalmente um pequeno inchaço no fim do dia, causado pelo acúmulo de sangue. Esse inchaço normalmente desaparece pela manhã. O sangue também pode ficar acumulado nas pernas se as válvulas das veias forem expandidas ou danificadas (insuficiência venosa crônica), como pode acontecer com pessoas que tiveram coágulos de sangue nas pernas previamente. Nessas pessoas, o inchaço geralmente não desaparece ao longo da noite. Muitas mulheres normalmente têm algum inchaço durante os estágios avançados da gravidez. No entanto, gestantes com muito inchaço, especialmente se este também envolver as mãos e o rosto e estiver acompanhado de hipertensão arterial, podem ter pré-eclâmpsia, o que pode ser perigoso. Inchaço restrito a um único membro ou parte de um membro e que não tenha sido causado por uma lesão é mais comumente causado por Um coágulo em uma veia profunda do membro (trombose venosa profunda)

Infecção cutânea (celulite) Várias doenças elevam o risco de coágulos nas veias. A maior parte deles se desenvolve em uma veia da perna, mas, às vezes, podem aparecer em uma veia do braço. Coágulos sanguíneos em uma veia podem ser perigosos se eles se soltarem, viajarem até os pulmões e entupirem uma artéria (evento chamado embolia pulmonar). A celulite normalmente causa inchaço da pele somente sobre parte de um membro. Em poucos casos, uma infecção sob a pele ou músculos pode fazer com que um membro se inche. O bloqueio de um vaso linfático (como ocorre em um linfedema) é uma causa menos comum. Os vasos linfáticos, que existem pelo corpo todo, ajudam a drenar líquido dos tecidos. Se um tumor fizer pressão em um vaso linfático ou uma cirurgia for feita para remover alguns dos vasos ou nódulos (por exemplo, quando uma mulher com câncer de mama tem nódulos removidos da axila), um membro pode inchar. Em muitos países tropicais, certos parasitas podem bloquear os vasos linfáticos e causar inchaço (filaríase linfática). Algumas vezes, uma reação alérgica provoca inchaço ao redor de áreas como a boca (angioedema). O angioedema também pode ser um problema hereditário, no qual o inchaço surge e desaparece em intervalos irregulares.

Avaliação de inchaço Embora o inchaço possa parecer uma irritação pequena, especialmente se não causar nenhum desconforto e desaparecer enquanto a pessoa está dormindo, ele pode ser um sintoma de uma doença grave. As informações a seguir podem ajudar as pessoas a decidirem quando uma avaliação médica é necessária e a saberem o que esperar durante a avaliação. Sinais de alerta Em indivíduos com inchaço, certos sintomas e características são preocupantes. Incluem Início repentino

Inchaço de uma das pernas

Dor ou sensibilidade significativa

Falta de ar

Expectoração de sangue Quando consultar um médico Pessoas que possuem sinais de alerta devem procurar um médico imediatamente. Pessoas sem sinais de alerta que tenham histórico de doença cardíaca, pulmonar ou renal, ou ainda as que estejam grávidas, devem procurar um médico imediatamente. Outras pessoas sem sinais de alerta devem marcar uma consulta médica assim que for possível. O que o médico faz Primeiro, os médicos fazem perguntas sobre os sintomas e o histórico médico. Em seguida, o médico faz um exame físico. O que eles encontram na avaliação do histórico e no exame físico muitas vezes sugere uma causa para o inchaço e os testes que podem ser necessários. Os médicos perguntam sobre o local e a duração do inchaço e sobre a presença e grau da dor ou desconforto. Geralmente, as mulheres são questionadas se estão grávidas ou se o inchaço parece relacionado aos períodos menstruais. Os médicos também perguntam se a pessoa tem alguma doença (como uma doença cardíaca, hepática ou renal) ou se toma algum medicamento (como minoxidil, anti-inflamatórios não esteroides, inibidores da enzima conversora de angiotensina [ECA], ou anlodipino e outros bloqueadores dos canais de cálcio) que são conhecidos por causarem inchaço. Os médicos também perguntam sobre a quantidade de sal usada ao preparar alimentos e à mesa, pois o excesso de sal pode fazer o inchaço piorar, especialmente em pessoas com doenças renais ou cardíacas. Os médicos procuram sintomas que possam indicar a causa do inchaço. Por exemplo, pessoas com insuficiência cardíaca podem ter falta de ar durante esforço ou podem acordar à noite com falta de ar. Pessoas com inchaço e que desenvolvem equimose facilmente podem ter doença hepática e as que passaram por cirurgia recente ou ficaram com a perna imobilizada podem ter trombose venosa profunda. Durante o exame físico, os médicos prestam atenção particularmente à área do inchaço, mas eles também examinam a pessoa à procura de outros sinais. Os pulmões e coração são ouvidos com um estetoscópio porque o inchaço pode ser um sinal de doença cardíaca. Tabela Algumas causas e características do inchaço Tabela Exames Para a maior parte das pessoas com inchaço disseminado, exames de sangue são realizados para avaliar as funções dos rins e do fígado. Uma radiografia torácica e um ecocardiograma podem ser realizados para avaliar a função do coração. Uma urinálise também é feita para verificar se há grandes quantidades de proteína, o que pode indicar síndrome nefrótica ou, em mulheres grávidas, pré-eclampsia. Outros testes são feitos com base na causa suspeita. Por exemplo, em indivíduos com inchaço em apenas uma perna, os médicos podem fazer uma avaliação por ultrassom para verificar se há entupimento de uma veia da perna.

Tratamento de inchaço Causas específicas são tratadas (por exemplo, são administrados anticoagulantes [afinadores do sangue] a pessoas com coágulos nas pernas). Qualquer medicamento que tenha causado o inchaço é descontinuado e substituído, se possível. Os médicos podem pedir que as pessoas com inchaço prolongado por retenção de líquido registrem seu peso diariamente, para que aumentos na retenção de líquidos possam ser detectados rapidamente. Como o inchaço em si não é perigoso, os médicos não prescrevem diuréticos, exceto quando os mesmos são necessários para tratar a causa do inchaço (como falência cardíaca). No entanto, algumas medidas simples, como sentar-se com as pernas elevadas ou limitar a quantidade de sal na dieta, podem, algumas vezes, ajudar a aliviar o inchaço.