Para adultos com dor torácica repentina, são feitos exames para eliminar os casos perigosos. Para a maior parte das pessoas, os exames iniciais incluem

Medição dos níveis de oxigênio usando-se um sensor colocado em um dedo (oxímetro de pulso)

Eletrocardiograma (ECG)

Avaliação radiográfica do tórax

Às vezes, ultrassom do coração (ecocardiografia)

Se os sintomas sugerirem uma síndrome coronariana aguda (ataque cardíaco ou angina instável) ou se não houver outra causa evidente (particularmente em pessoas com risco elevado), os médicos geralmente medem os níveis de substâncias que indicam lesão cardíaca (biomarcadores cardíacos) no sangue (ao menos 2 vezes com intervalo de algumas horas) e fazem diversos ECGs.

Se esses testes não indicarem síndrome coronariana aguda, os médicos frequentemente fazem um teste de esforço ou angiografia por tomografia computadorizada (TC) antes de as pessoas voltarem para casa ou dentro de poucos dias. No entanto, se a medição de um biomarcador cardíaco, chamado troponina de alta sensibilidade, for usada e esse teste não mostrar evidências de lesão cardíaca, exames adicionais podem não ser necessários. No teste de esforço, é feito um ECG ou exame de imagem (como um ecocardiograma) durante exercícios físicos (geralmente em uma esteira ergométrica) ou após a administração de um medicamento (como o dipiridamol) que acelera os batimentos cardíacos ou aumenta o fluxo sanguíneo pelas artérias coronarianas.

Na suspeita de embolia pulmonar, é feita uma angiografia por TC (TC com contraste intravenoso) dos pulmões ou uma cintilografia pulmonar. Se a embolia pulmonar for considerada improvável, com frequência é feito um exame de sangue para detectar coágulos (teste de dímero D). Se o resultado do teste for negativo, é improvável que haja embolia pulmonar, mas se o resultado for positivo, são realizados outros exames, como um ultrassom das pernas ou angiografia com TC.

Em pessoas que tiveram dor torácica por muito tempo, riscos imediatos são pouco prováveis. Inicialmente, a maioria dos médicos faz apenas uma radiografia torácica e um ECG e depois faz outros testes com base nos sintomas e achados dos exames.

Às vezes, não é possível determinar a causa da dor torácica, mesmo após uma avaliação completa.