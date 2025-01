Uma pessoa não deve perder a consciência, a não ser que haja a perturbação de uma função cerebral. Essa perturbação normalmente ocorre porque o fluxo de sangue para o cérebro é reduzido. Às vezes, entretanto, o fluxo de sangue é adequado, mas o sangue não contém oxigênio ou glicose (açúcar no sangue) suficientes para o funcionamento do cérebro.

O fluxo de sangue para o cérebro pode ser reduzido de diversas formas. É mais frequente que a razão seja uma interferência no retorno normal do sangue para o coração (o que implica em um fluxo de sangue menor saindo do coração). Com menor frequência, a causa é um problema que interfere no bombeamento do sangue (normalmente uma doença cardíaca). Embora os acidentes vasculares cerebrais reduzam o fluxo de sangue que chega ao cérebro, eles reduzem apenas parte desse fluxo. Assim, os acidentes vasculares cerebrais raramente causam desmaios, exceto os que envolvem a porção do cérebro que mantém a consciência.

As causas mais comuns de desmaio são:

Emoções fortes (como medo, dor ou visão de sangue derramado)

Tosse ou força ao evacuar ou urinar

Ficar em pé por tempo prolongado

Levantar-se repentinamente

Gravidez

O uso de determinados medicamentos

Idiopática (sem razão determinada)

Essas causas comuns praticamente sempre causam desmaio apenas quando as pessoas estão em pé. Quando elas caem, o fluxo sanguíneo para o cérebro aumenta, restabelecendo rapidamente a consciência, mesmo que muitas pessoas não se sintam completamente normais por algumas horas. Alguns se sentem cansados ou exaustos por muitas horas. Essas causas tendem a não ser sérias, exceto quando as pessoas se machucam ao caírem.

Muitas dessas razões envolvem a redução do retorno do sangue para o coração. Emoções fortes (particularmente as que são disparadas pela visão de sangue) ou dor podem ativar o nervo vago. A ativação do nervo vago expande os vasos sanguíneos, reduzindo o retorno do sangue para o coração, o que diminui a frequência cardíaca. Esses dois fatores levam à sensação de desmaio iminente e, em alguns casos, ao desmaio (o que se conhece por síncope vasovagal ou síncope neurocardiogênica).

Fazer força ao evacuar, urinar ou tossir eleva a pressão torácica. A pressão torácica elevada pode ativar o nervo vago e também diminuir o retorno de sangue para o coração — 2 fatores que podem causar desmaios.

Pessoas saudáveis podem desmaiar após ficarem em pé por um longo período (mais comum em soldados, trata-se de um fenômeno conhecido como síncope das paradas militares), pois os músculos das pernas precisam estar ativos para auxiliar o sangue a voltar para o coração.

Sentar-se ou levantar-se muito rapidamente pode produzir uma sensação de tontura ou desmaio, uma vez que a alteração de posição faz com que o sangue se acumule nas pernas, o que resulta em uma queda na pressão arterial. Normalmente, o corpo eleva rapidamente a frequência cardíaca e contrai os vasos sanguíneos para manter a pressão arterial. Se o corpo não compensar dessas formas, é comum ocorrer sensação de desmaio iminente, porém, o mesmo raramente ocorre. Certas doenças do cérebro e da medula espinhal, repouso prolongado no leito e certos medicamentos (especialmente os usados para tratar a hipertensão arterial) podem interferir nessa compensação e provocar um desmaio ao se levantar.

Mudanças hormonais no início da gravidez às vezes podem levar ao desmaio.

Um baixo nível de açúcar (hipoglicemia) inicialmente gera confusão, sensação de desmaio iminente, tremores e outros sintomas, mas se a hipoglicemia for grave ou prolongada, as pessoas podem perder a consciência. Esses sintomas frequentemente aparecem antes do desmaio, então, as pessoas que têm hipoglicemia em geral percebem um alerta antes de desmaiarem. Em geral, a causa da hipoglicemia é o uso de medicamentos para diabetes, em particular, a insulina. Em poucos casos, existe um tumor que secreta insulina.

Motivos menos comuns, porém mais sérios, incluem:

Valvulopatias cardíacas (mais frequentemente envolvendo a válvula aórtica)

Frequência cardíaca muito acelerada ou lenta

Bloqueio de uma artéria que chega aos pulmões por um coágulo de sangue (embolia pulmonar)

Ataque cardíaco ou outros problemas no miocárdio

As doenças da válvula cardíaca podem impedir que o sangue saia do coração. Uma frequência cardíaca muito rápida não permite que o coração tenha tempo suficiente para ser preenchido novamente, então, pouco sangue é bombeado. Uma frequência cardíaca muito lenta pode não bombear sangue suficiente. Coágulos nos pulmões podem impedir que o coração bombeie sangue suficiente. Pessoas com ataque cardíaco raramente desmaiam durante o ataque (situação mais comum em idosos). Outros problemas incomuns do músculo cardíaco, chamados cardiomiopatias, podem causar desmaios, em particular, durante a prática de exercícios físicos, em geral por causa de um ritmo cardíaco anormal.

Embora muitos acidentes vasculares cerebrais não causem desmaio, um acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório (AIT) envolvendo certos vasos sanguíneos na base do cérebro (acidente vascular cerebral da circulação posterior) podem causar desmaios. Da mesma forma, uma enxaqueca envolvendo esses vasos sanguíneos pode gerar um desmaio.