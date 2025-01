Ecocardiograma

Há diversos tipos de exames para auxiliar no diagnóstico de cor pulmonale, mas suspeita-se do diagnóstico com base em exame físico. Por exemplo, através da ausculta com um estetoscópio, os médicos conseguem ouvir certos sons cardíacos característicos que ocorrem quando o ventrículo direito sofre distensão. As pernas também tornam-se inchadas e as veias do pescoço dilatadas.

Radiografias torácicas podem evidenciar o aumento do ventrículo direito e das artérias pulmonares.

O médico avalia o funcionamento dos ventrículos esquerdo e direito por meio de ecocardiograma, estudos de radionuclídeos e cateterismo cardíaco (para medir as pressões nas câmaras cardíacas e artérias pulmonares).