Oclusão de um ramo da aorta abdominal

O bloqueio súbito e completo da artéria mesentérica superior causa dor abdominal intensa, náuseas e vômitos. Esses sintomas indicam que existe uma urgência médica.

Inicialmente, a maioria das pessoas com um bloqueio súbito da artéria mesentérica superior apresentam vômito e sentem necessidade urgente de evacuar. Elas podem ficar seriamente doentes e desenvolver dor abdominal intensa, pois a artéria mesentérica superior irriga uma grande parte do intestino. O abdômen pode ficar sensível à pressão feita pelo médico, mas a dor abdominal grave geralmente é mais proeminente do que a sensibilidade, que é generalizada e dispersa. O abdômen pode ficar ligeiramente inchado (distendido). Inicialmente, o médico ouve menos ruídos intestinais através do estetoscópio do que em condições normais. Posteriormente, não há ruídos intestinais audíveis. Inicialmente, as fezes contêm pequenas quantidades de sangue, mas logo tornam-se sanguinolentas. A pressão arterial cai, e a pessoa pode entrar em choque à medida que algumas regiões do intestino morrem (o que é conhecido como necrose ou gangrena).

O estreitamento gradual da artéria mesentérica superior normalmente provoca dor cerca de 30 a 60 minutos após cada refeição, uma vez que o intestino requer mais sangue durante a digestão. A dor é constante, grave e geralmente centrada no umbigo. Ela faz com que as pessoas tenham medo de comer, de modo que elas chegam a perder muito peso. Com um fornecimento de sangue para o intestino reduzido, os nutrientes podem ser absorvidos para a corrente sanguínea de forma deficiente, o que contribui para a perda de peso. Pessoas que têm dor depois de se alimentar também podem ter náusea, vômito, constipação ou diarreia.