Pericardite aguda

O líquido pode ser drenado do pericárdio inserindo-se um cateter fino no espaço pericárdico (pericardiocentese).

Às vezes, um cateter com um balão na sua extremidade é inserido através da pele. Em seguida, o balão é inflado para criar um orifício (janela) no pericárdio. Esse procedimento, chamado pericardiotomia percutânea com balão, geralmente é feito como uma alternativa à cirurgia quando os derrames são decorrentes de câncer ou voltam a ocorrer.

Alternativamente, uma pequena incisão é feita abaixo do osso do esterno e uma parte do pericárdio é removida. Em seguida, é inserido um tubo no espaço pericárdico. Esse procedimento, denominado pericardiotomia subxifoidea, é utilizado com frequência para o tratamento dos derrames causados por infecções bacterianas. Ambos os procedimentos requerem anestesia local, podem ser realizados na cabeceira do leito da pessoa, permitem que o líquido seja drenado continuamente e são eficazes.