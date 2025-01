Considerações gerais sobre doença pericárdica

A doença pericárdica afeta o pericárdio, que é uma estrutura sacular, flexível, de duas camadas, que envolve o coração.

O pericárdio ajuda a manter o coração em sua posição, ajuda a evitar que ele se encha exageradamente de sangue e ajuda a protegê-lo de possíveis lesões provocadas por infecções torácicas. No entanto, o pericárdio não é essencial para vida. Se o pericárdio for removido, existe um pequeno efeito mensurável sobre o desempenho do coração.

Normalmente, o pericárdio contém apenas uma quantidade suficiente de líquido lubrificante entre suas 2 camadas, que permite que elas deslizem facilmente uma sobre a outra. O espaço existente entre as 2 camadas é muito pequeno. No entanto, em alguns casos, há um acúmulo de líquido excessivo nesse espaço (denominado espaço pericárdico), que causa sua expansão.

Saco pericárdico Imagem

Raramente, o pericárdio pode estar ausente no nascimento ou apresentar defeitos, como pontos fracos ou orifícios. Esses defeitos podem ser perigosos, pois o coração ou um vaso sanguíneo grande podem formar uma protuberância (hérnia) através de um orifício no pericárdio e ficar presos. Em tais casos, pode ocorrer morte em minutos. Portanto, esses defeitos geralmente são reparados cirurgicamente. Se não for possível repará-los, o pericárdio deve ser removido totalmente. Outras doenças do pericárdio podem ser causadas por infecções, feridas, medicamentos ou disseminação de tumores.

A doença mais comum do pericárdio é a inflamação (pericardite). A pericardite pode ser:

Aguda (inflamação que se manifesta logo após um evento desencadeador)

Subaguda (inflamação que se manifesta de poucas semanas a alguns meses após uma doença desencadeadora)

Crônica (inflamação que dura mais de seis meses)

Outros distúrbios do pericárdio incluem:

Derrame pericárdico

Pericardite constritiva

Fibrose do pericárdio

Derrame pericárdico é o acúmulo de líquido no pericárdio. O tamponamento cardíaco ocorre quando um grande derrame pericárdico impede o coração de se encher adequadamente de sangue e, consequentemente, impede-o de bombear sangue suficiente para o resto do corpo.

A pericardite constritiva, que é rara, ocorre quando o líquido que se acumula é espesso e fibroso e provoca a adesão das camadas do pericárdio. A pericardite constritiva pode ser transitória, por exemplo, se for causada por uma infecção, ou crônica se ocorrer após um distúrbio que provoque pericardite aguda.

Fibrose do pericárdio (espessamento e formação de tecido cicatricial no pericárdio) pode se desenvolver depois de uma pericardite causada por uma infecção e na qual o derrame pericárdico é semelhante a pus (pericardite purulenta). A fibrose do pericárdio também pode acompanhar uma doença reumática sistêmica, como artrite reumatoide. Em pacientes idosos, as causas comuns são tumores cancerosos, ataques cardíacos e tuberculose. A fibrose do pericárdio difere da pericardite constritiva porque tende a causar menos danos estruturais e a não prejudicar a função de bombeamento do coração.

O hemopericárdio (acúmulo de sangue dentro do pericárdio) pode resultar em pericardite, fibrose pericárdica ou tamponamento cardíaco. As causas comuns incluem lesão torácica, lesão resultante de procedimentos médicos, tais como cateterismo cardíaco e implante de marca-passo, e ruptura de um aneurisma da aorta torácica.