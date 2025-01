O diagnóstico de doença arterial periférica oclusiva baseia-se nos sintomas e nos resultados de exames físicos. Os médicos examinam a pele das pernas ou dos braços, observando sua cor e temperatura e pressionando suavemente para ver com que rapidez a cor retorna após a pressão ser removida. Essas observações são úteis para determinar se a circulação é adequada.

Procedimentos que medem diretamente a pressão arterial ou o fluxo sanguíneo também são realizados.

Forma de onda arterial Imagem

A medição da pressão arterial é feita usando um manguito de pressão arterial padrão e um estetoscópio eletrônico especial. A pressão arterial sistólica medida em ambos os braços e em ambas as pernas. A pressão deve ser igual nos braços e nas pernas. Se a pressão arterial no tornozelo for inferior à dos braços em uma determinada proporção (menos de 90% da pressão do braço), isso se deve a um fluxo sanguíneo inadequado para as pernas e é estabelecido o diagnóstico de doença arterial periférica oclusiva. Se os médicos suspeitam de um bloqueio em uma artéria do braço, eles medem a pressão arterial sistólica em ambos os braços. A pressão que é consistentemente mais alta em um dos braços sugere um bloqueio no membro com menor pressão e, então, é diagnosticada doença arterial periférica oclusiva.

Áudio Fluxo sanguíneo turbulento

A avaliação do pulso é igualmente útil para avaliar o fluxo sanguíneo. Um médico ou enfermeiro avalia o pulso em todas as regiões, incluindo as axilas, cotovelos, pulsos, virilha, tornozelos, pés e atrás dos joelhos. O pulso nas artérias após o bloqueio pode ser fraco ou ausente. Por exemplo, se os médicos suspeitam de um bloqueio em uma artéria da perna, eles verificam o pulso abaixo de um determinado ponto na perna. Para artérias cujo pulso seja inacessível, como nas artérias renais, são realizados procedimentos que fornecem imagens do fluxo sanguíneo. Um estetoscópio é usado para verificar a presença de sons anormais causados ​​pelo fluxo sanguíneo turbulento através de uma artéria estreitada (sopros).