A displasia fibromuscular é o espessamento anormal das paredes das artérias que não está relacionado a aterosclerose ou inflamação, mas causa estreitamento ou bloqueio da artéria.

Displasia fibromuscular é um tipo de vasculopatia periférica oclusiva.

A displasia fibromuscular geralmente ocorre em mulheres entre 40 e 60 anos de idade. Desconhece-se a causa. Entretanto, pode haver um componente genético, e o tabagismo pode ser um fator de risco. A displasia fibromuscular é mais comum entre pessoas com certos distúrbios do tecido conjuntivo (por exemplo, síndrome de Ehlers-Danlos, necrose cística da camada média [uma doença na qual as paredes da aorta degeneram], nefrite hereditária ou neurofibromatose).

A displasia fibromuscular pode afetar as artérias que suprem os rins (artérias renais), o cérebro (artérias carótidas e intracranianas), o estômago e o intestino (artérias intra-abdominais, como as artérias celíaca e mesentérica) ou as artérias que se ramificam na parte inferior da aorta para suprir as pernas (artérias ilíacas externas). As pessoas podem ter displasia fibromuscular em mais de uma artéria.

A displasia fibromuscular geralmente não causa sintomas, independentemente da localização. Os sintomas, quando presentes, variam por localização.

Artérias carótidas: sintomas de ataque isquêmico transitório ou acidente vascular cerebral (como dificuldade para falar, fraqueza muscular, paralisia em um lado do corpo, problemas de visão)

Artérias intra-abdominais: vômito ou dor abdominal (rara)

Artérias intracranianas: sintomas semelhantes aos de um aneurisma cerebral (como dores de cabeça, dor acima e atrás dos olhos, dormência, fraqueza, paralisia em um lado do corpo, problemas de visão)

Artérias das pernas: dores, câimbras ou sensação de cansaço nos músculos da perna (claudicação), sons incomuns auscultados com estetoscópio e causados pelo sangue correndo pela artéria espessada (sopros) e diminuições das pulsações na veia femoral

Artérias renais: Hipertensão arterial

A ultrassonografia pode sugerir o diagnóstico, mas, para confirmá-lo, é feita uma angiografia.