Aneurismas das artérias dos braços, pernas e coração

Cirurgia ou reparo por endoprótese

Os médicos reparam aneurismas na parte inferior do corpo quando o aneurisma tem o dobro do tamanho do vaso sanguíneo normal ou quando uma pessoa com diagnóstico de aneurisma, mas sem sintomas prévios, desenvolve sintomas. Os aneurismas nos braços são geralmente reparados imediatamente, mesmo que a pessoa não tenha sintomas, pois a chance de formação de um coágulo de sangue nesses vasos sanguíneos é maior.

Para aneurismas da artéria poplítea com mais de 2,5 centímetros (uma polegada) de diâmetro, normalmente é feita uma cirurgia aberta ou colocação de uma endoprótese dentro do aneurisma. Uma endoprótese é um tubo oco de material sintético com uma malha tipo mola em sua parede. A parede de malha, como um canudo articulável, permite que a endoprótese seja comprimida de tal forma que fique suficientemente pequena para ser inserida em uma artéria usando um fio fino e longo. Os médicos passam a endoprótese através da artéria até o aneurisma. Em seguida, a endoprótese é aberta, formando um canal estável para o fluxo sanguíneo. As endopróteses também podem ser usadas para aneurismas de artérias coronarianas, embora estes às vezes requeiram uma cirurgia de revascularização do miocárdio.

Aneurismas das artérias femoral e carótida podem ser reparadas cirurgicamente.

Os aneurismas infeccionados normalmente requerem tratamento com antibióticos ou antimicóticos e podem exigir cirurgia aberta ou reparo com uma endoprótese, dependendo da localização do aneurisma, de seu tamanho e de quanto ele foi danificado pela infecção.