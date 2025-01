Tratamento medicamentoso da doença arterial coronariana

As pessoas que acreditam que podem estar tendo um ataque cardíaco deve mastigar uma aspirina imediatamente após chamar uma ambulância. Se a aspirina não for tomada em casa ou administrada pelo pessoal de emergência, ela é administrada imediatamente no hospital. Esta terapia melhora as chances de sobrevivência pela redução do tamanho do coágulo (se presente) na artéria coronariana. As pessoas também podem receber outros tipos de medicamentos antiplaquetários, como clopidogrel, ticlopidina ou ticagrelor tomados por via oral, ou inibidores de glicoproteína IIb/IIIa administrados na veia (via intravenosa).