Síndromes coronarianas agudas (ataque cardíaco; infarto do miocárdio; angina instável)

O músculo cardíaco precisa de um fornecimento constante de sangue rico em oxigênio. As artérias coronarianas, que se ramificam da aorta assim que esta sai do coração, fornecem esse sangue. Uma síndrome coronariana aguda ocorre quando um bloqueio repentino em uma artéria coronariana reduz extremamente ou interrompe o fornecimento de sangue a uma área do músculo cardíaco (miocárdio). A falta de fornecimento de sangue a qualquer tecido é denominada isquemia. Se o fornecimento de sangue for muito reduzido ou interrompido por mais do que alguns minutos, o tecido cardíaco morre. Um ataque cardíaco, também denominado infarto do miocárdio (IM), é a morte do tecido cardíaco devido a isquemia.

Um coágulo sanguíneo é a causa mais comum do bloqueio da artéria coronariana (consulte também Considerações gerais sobre a doença arterial coronariana). Normalmente, a artéria já está parcialmente estreitada por um acúmulo de colesterol e outros materiais gordurosos na sua parede (ateroma). Um ateroma pode se romper ou estourar, o que libera substâncias que tornam as plaquetas mais pegajosas, estimulando a formação de coágulos. Em cerca de dois terços das pessoas, o coágulo se dissolve por conta própria, normalmente dentro de um ou dois dias. No entanto, até esse momento, alguns danos cardíacos geralmente já ocorreram.

Ruptura de ateroma e coágulo sanguíneo MODELO 3D

Pouco frequentemente, um ataque cardíaco ocorre quando um coágulo se forma no próprio coração, rompe-se, e se aloja em uma artéria coronariana. Outra causa rara é um espasmo de uma artéria coronariana que interrompe o fluxo de sangue. Espasmos podem ser causados por drogas, como a cocaína. A causa é, às vezes, desconhecida.

