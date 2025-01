Trombose venosa profunda (TVP)

Medicamentos anticoagulantes são, às vezes, chamados afinadores de sangue Eles diminuem a capacidade de coagulação do sangue, de modo que podem prevenir a formação de novos coágulos e podem impedir que os coágulos existentes aumentem de tamanho. Eles não rompem ou dissolvem coágulos que já se formaram. Todas as pessoas com trombose venosa profunda recebem anticoagulantes.

Em geral, os médicos usam uma heparina injetável (não fracionada ou de baixo peso molecular) ou fondaparinux, também administrado por injeção sob a pele (subcutânea), seguido de tratamento de mais longo prazo com um anticoagulante que pode ser tomado por via oral. A medicação injetável funciona imediatamente, mas se as pessoas forem usar varfarina, leva vários dias para ser totalmente eficaz e a pessoa deve começar a tomá-la enquanto ainda recebe o anticoagulante injetável. Assim que a varfarina fizer efeito, pode-se interromper o uso do medicamento injetável. Anticoagulantes orais diretos (AOD) são uma alternativa à varfarina. Os AOD incluem rivaroxabana, apixabana, edoxabana e dabigatrana. Esses medicamentos têm efeito anticoagulante mais rápido do que a varfarina e são tão eficazes quanto a varfarina no tratamento de coágulos de sangue. No entanto, são necessários vários dias de tratamento com os injetáveis antes de iniciar alguns dos DOACs.

Para pessoas cujos coágulos são considerados relacionados a um câncer, muitos médicos preferem usar medicamentos injetáveis ou um DOAC em vez de varfarina. No entanto, a varfarina é uma alternativa razoável para esses casos.

O tempo durante o qual as pessoas continuam a receber anticoagulantes (com varfarina ou um medicamento injetável) varia de acordo com o grau de risco. Pessoas cuja trombose venosa profunda tenha sido resultado de uma causa temporária específica (como cirurgia ou um medicamento que possa ser descontinuado) geralmente continuam os anticoagulantes por três a seis meses. Quando uma causa específica não é encontrada, em geral as pessoas tomam anticoagulantes por pelo menos seis meses. Anticoagulantes deve ser mantidos indefinidamente se a causa não for temporária (por exemplo, um distúrbio de coagulação sanguínea) ou se as pessoas tiverem apresentado dois ou mais episódios de trombose venosa profunda.

O uso de anticoagulantes aumenta o risco de sangramentos, tanto interna como externamente. Para minimizar o risco, pessoas em uso de varfarina devem fazer exames de sangue periódicos para ver o nível de anticoagulação do seu sangue. Os médicos, então, usam o resultado do exame de sangue para ajustar a dose de varfarina. Os exames de sangue são geralmente feitos uma ou duas vezes por semana por um a dois meses e, depois disso, a cada quatro a seis semanas.

Muitos medicamentos e alimentos diferentes alteram a forma como o corpo degrada a varfarina (consulte também Interações medicamentosas). Alguns medicamentos e alimentos aumentam sua degradação, tornando uma dose de varfarina menos eficaz e aumentando o risco de outro coágulo de sangue. Outros medicamentos e alimentos retardam a degradação da varfarina, tornando a dose mais eficaz, mas também aumentando a possibilidade de sangramento. Algumas pessoas também são mais sensíveis à varfarina e podem precisar de testes de sensibilidade à varfarina para ajudar os médicos a ajustar seus níveis.

O efeito dos AOD no sangue das pessoas é mais previsível do que o efeito da varfarina. Portanto, ao contrário das pessoas que tomam varfarina, as pessoas que tomam AOD não precisam fazer exames de sangue frequentes para ajustar a dose. Além disso, os AOD tendem a causar menos episódios de hemorragia séria do que a varfarina. No entanto, o sangramento causado por DOACs pode ser mais difícil de parar, porque os antídotos para esses medicamentos não estão tão amplamente disponíveis quanto os antídotos para varfarina.

Sangramento excessivo, que pode representar risco à vida, é a complicação mais comum dos medicamentos anticoagulantes. Os fatores de risco para sangramento excessivo incluem ter mais de 65 anos de idade ou ter apresentado um

Para pessoas que estão tomando varfarina, os médicos podem prescrever vitamina K, transfusões de plasma (que contém fatores de coagulação) ou concentrado de complexo de protrombina para reverter os efeitos da varfarina e parar o sangramento. Para pessoas que estão tomando heparina, os médicos podem prescrever protamina para reverter seus efeitos parcialmente.

Para pessoas tomando alguns dos AOD, os médicos podem administrar andexanet alfa ou concentrado do complexo de protrombina para reverter os efeitos dos AOD e interromper o sangramento.