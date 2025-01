Radiografias do tórax

Michigan Medicine at the University of Michigan

A radiografia é um tipo de exame de imagem que usa ondas de radiação de dose muito baixa para adquirir imagens dos ossos e tecidos moles. Radiografias torácicas são às vezes usadas em pessoas que podem ter uma doença cardíaca.

Em pessoas com suspeita de doença cardíaca, são feitas radiografias torácicas em posição frontal e lateral. Normalmente, a pessoa fica em pé ereta, mas as radiografias torácicas podem ser feitas com a pessoa deitada na cama se ela não conseguir ficar em pé. Em seguida, um aparelho é usado para enviar feixes de raios X através do corpo da pessoa e registrar uma imagem em um filme radiográfico. O exame é indolor.

As radiografias mostram a forma e o tamanho do coração e o contorno dos grandes vasos sanguíneos nos pulmões e no tórax. O formato ou tamanho anormal do coração e anomalias, como depósitos de cálcio nos vasos sanguíneos, são facilmente observados. Uma radiografia torácica também pode detectar informações sobre o quadro clínico dos pulmões, particularmente se os vasos sanguíneos nos pulmões estiverem anormais e se houver líquido no interior ou em torno dos pulmões.

Coração com tamanho aumentado Imagem © Springer Science+Business Media

As radiografias podem detectar o crescimento do coração que, muitas vezes, é decorrente de insuficiência cardíaca ou de uma valvulopatia. As radiografias podem, por vezes, ser úteis no diagnóstico de pericardite constritiva por detectar depósitos de cálcio da membrana que envolve o coração (pericárdio).

A aparência dos vasos sanguíneos nos pulmões é muitas vezes mais útil para estabelecer um diagnóstico do que a aparência do próprio coração. Por exemplo, o alargamento das artérias pulmonares (as artérias que levam sangue do coração para os pulmões) e o estreitamento das artérias dentro do tecido pulmonar sugerem hipertensão nas artérias pulmonares, o que pode levar ao espessamento do músculo do ventrículo direito (a câmara cardíaca inferior que bombeia o sangue para os pulmões através das artérias pulmonares).