Michigan Medicine at the University of Michigan

O cateterismo da artéria pulmonar também é usado para medir a pressão nas câmaras cardíacas direitas e para estimar a pressão nas câmaras cardíacas esquerdas, a quantidade de sangue que o coração bombeia por minuto (débito cardíaco), a resistência ao fluxo sanguíneo nas artérias que transportam sangue proveniente do coração (resistência periférica) e o volume de sangue.

A artéria pulmonar é a artéria que transporta sangue do lado direito do coração até os pulmões. No cateterismo da artéria pulmonar, um cateter é inserido através do átrio e ventrículo direito até chegar no interior da artéria pulmonar. Ocasionalmente, este procedimento é uma medida útil da função global do coração em pessoas que estão em estado crítico, particularmente quando estão recebendo fluidos por via intravenosa. Entre essas pessoas estão as que têm doenças cardíacas ou pulmonares graves (como insuficiência cardíaca, ataque cardíaco, arritmias cardíacas ou embolia pulmonar, quando essas doenças são acompanhadas por complicações), as que passaram por uma cirurgia cardíaca recentemente, bem como as que estão em estado de choque e aquelas que têm queimaduras graves.

O cateterismo da artéria pulmonar também é feito para medir a pressão nas câmaras cardíacas direitas e para estimar a pressão nas câmaras cardíacas esquerdas, a quantidade de sangue que o coração bombeia por minuto (débito cardíaco), a resistência ao fluxo sanguíneo nas artérias que transportam sangue proveniente do coração (resistência periférica) e o volume de sangue. Este procedimento pode fornecer informações úteis sobre por que a pressão arterial da pessoa pode estar baixa (como no tamponamento cardíaco) ou ajudar a determinar por que ela está com dificuldade para respirar (como em uma insuficiência cardíaca ou hipertensão pulmonar).

O procedimento pode causar complicações, mas elas costumam ser raras. Elas incluem a formação de uma bolsa de ar entre as camadas das membranas que envolvem os pulmões (pneumotórax), ritmos cardíacos anormais (arritmias), infecção, lesão ou formação de coágulo na artéria pulmonar e lesões em uma artéria ou veia.

Cateterismo da artéria pulmonar MODELO 3D