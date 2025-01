Considerações gerais sobre a cardiomiopatia

O termo cardiomiopatia refere-se ao desgaste progressivo da estrutura e da função das paredes musculares das câmaras do coração.

Há três tipos principais de cardiomiopatia:

Cardiomiopatia dilatada, na qual os ventrículos (as duas câmaras inferiores do coração) aumentam de tamanho (se dilatam)

Cardiomiopatia hipertrófica, em que as paredes dos ventrículos se tornam espessas e rígidas

Cardiomiopatia restritiva, em que as paredes dos ventrículos se tornam rígidas, mas não ficam necessariamente espessas

Os tipos principais de cardiomiopatia podem se sobrepor, ou seja, as pessoas podem ter características de mais de um tipo.

O termo cardiomiopatia é usado apenas quando um distúrbio afeta diretamente o músculo cardíaco. Outras doenças cardíacas, como doença da artéria coronária e valvulopatias cardíacas, bem como hipertensão arterial, também podem acabar causando dilatação ou espessamento dos ventrículos.

Tipos de cardiomiopatia

A cardiomiopatia pode ser causada por várias doenças conhecidas ou ter uma causa não identificável.

As cardiomiopatias fazem com que, muitas vezes, o coração não bombeie sangue adequadamente. O bombeamento inadequado de sangue pode causar sintomas de insuficiência cardíaca, incluindo falta de ar e fadiga. Alguns tipos de cardiomiopatia também podem causar dor torácica, desmaio, arritmias cardíacas ou morte súbita.

Para diagnosticar uma cardiomiopatia, os médicos perguntam se a pessoa tem um histórico familiar de cardiomiopatia e, em seguida, fazem exames de sangue, eletrocardiograma, radiografia torácica, ecocardiograma, cintilografia do coração (às vezes) e ressonância magnética do coração. Em algumas pessoas, os médicos coletam uma amostra de tecido da parede interna do coração para examinar ao microscópio (biópsia endomiocárdica). Outros exames são feitos conforme necessário para determinar a causa.

O tratamento depende do tipo específico e da causa da cardiomiopatia.