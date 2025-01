University of North Carolina School of Medicine

University of North Carolina;

Aortite é a inflamação da aorta.

A aorta é a maior artéria do corpo. Ela recebe sangue rico em oxigênio do coração e, por meio de suas ramificações em artérias menores, distribui este sangue para o corpo.

A aortite é causada por

A inflamação geralmente envolve todas as camadas da aorta e pode levar ao bloqueio da aorta ou de seus ramos ou ao enfraquecimento da parede arterial, resultando em aneurismas.

Às vezes a inflamação causa um aneurisma ou bloqueio (oclusão) da aorta.

Os sintomas variam de acordo com a causa e o local da aortite e podem incluir desde dor lombar ou abdominal acompanhada de febre até falta de ar grave e inchaço das pernas (frequentemente devido a insuficiência cardíaca) se a aortite afetar a válvula aórtica do coração. Algumas pessoas apresentam ruptura ou dissecção aórtica, que pode ser fatal.

O diagnóstico é feito por exames de imagem, tais como angiografia por tomografia computadorizada (TC), angiografia por ressonância magnética ou ultrassonografia, que mostram as áreas inchadas e espessadas da aorta.

Exames de sangue que mostram aumento dos níveis de inflamação do corpo (elevação do nível de proteína C reativa, elevação da velocidade de hemossedimentação) podem corroborar o diagnóstico de aortite.

O tratamento difere dependendo da causa da inflamação, por exemplo, são administrados antibióticos se uma infecção for a causa, ou medicamentos anti-inflamatórios ou imunossupressivos se uma doença reumática sistêmica for a causa (por exemplo, arterite de células gigantes).

Se a aortite tiver causado dano irreversível, uma cirurgia aberta pode ser necessária para implantar um enxerto de bypass ou implantar uma endoprótese através de uma artéria.