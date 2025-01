Lewis Katz School of Medicine at Temple University

A inapetência (anorexia) implica na ausência de fome e que a pessoa não tem vontade nenhuma de comer. Por outro lado, uma pessoa com transtorno alimentar, como anorexia nervosa ou bulimia nervosa, tem fome, mas limita a ingestão de alimentos ou vomita após comer por estar excessivamente preocupada com o ganho de peso.

Um breve período de anorexia geralmente acompanha todas as doenças súbitas (agudas). A anorexia de longa duração (crônica) geralmente ocorre apenas em pessoas com uma grave doença de base como, por exemplo, câncer, AIDS, doença pulmonar crônica e insuficiência cardíaca, renal ou hepática graves. Os distúrbios que afetam a parte do cérebro que regula o apetite também podem provocar anorexia.

A anorexia é comum entre pessoas em estado terminal.

Alguns medicamentos tais como digoxina, fluoxetina, quinidina e hidralazina causam anorexia.

Muito frequentemente, a anorexia ocorre em uma pessoa com um distúrbio de base conhecido. A anorexia crônica sem explicação é um sinal ao médico de que algo está errado. Uma completa avaliação dos sintomas da pessoa e um exame físico completo geralmente sugerem uma causa e ajudam o médico a decidir quais exames são necessários.

As causas de base são tratadas na medida do possível. As etapas que ajudam a elevar o desejo de uma pessoa se alimentar incluem oferecer os pratos preferidos, um cronograma flexível de alimentação e, se a pessoa quiser, uma pequena quantidade de bebida alcoólica servida meia hora antes das refeições. Em algumas situações, é possível que o médico use medicamentos para ajudar a estimular o apetite, tais como ciproeptadina, corticosteroides de baixa dose, megestrol e dronabinol.