Varizes esofágicas

Líquidos administrados por veia (via intravenosa) e, às vezes, uma transfusão de sangue

Tratamentos endoscópicos para estancar o sangramento

Octreotida por via intravenosa

Às vezes antibióticos

Às vezes, um procedimento de derivação portossistêmica

As pessoas com sangramento de varizes geralmente precisam de líquidos administrados por via intravenosa para repor a perda de sangue. Se a perda de sangue tiver sido grande, pode ser necessária uma transfusão de sangue.

Durante a endoscopia, os médicos podem fazer tratamentos para estancar o sangramento. Na maioria das vezes, os médicos aplicam faixas ao redor das varizes para fechá-las (um procedimento chamado bandagem endoscópica). Às vezes, eles injetam substâncias nas varizes para selá-las e fechá-las (um procedimento chamado escleroterapia por injeção). Ao mesmo tempo, os médicos podem administrar o medicamento octreotida ou vasopressina por via intravenosa para ajudar a parar o sangramento.

Se o sangramento persistir apesar desses tratamentos, os médicos podem realizar um procedimento denominado derivação portossistêmica. Este procedimento conecta a veia porta ou uma das suas ramificações a uma veia na circulação geral e desvia a maior parte do sangue que normalmente vai para o fígado para que o sangue desvie do fígado. Esse desvio (denominado derivação) diminui a pressão na veia porta para que seja mais fácil controlar a hemorragia. Há vários tipos de procedimentos de derivação portossistêmica. Em um tipo, denominado derivação portossistêmica intra-hepática transjugular (transjugular intrahepatic portosystemic shunting, TIPS), os médicos, usando radiografias como guia, inserem um cateter com uma agulha em uma veia no pescoço, avançando-a para as veias no fígado. O cateter é usado para criar uma passagem (derivação) que liga a veia porta (ou uma das suas ramificações) diretamente a uma das veias hepáticas. De forma menos comum, as derivações portossistêmicas são criadas cirurgicamente.

Se a vida da pessoa estiver em perigo imediato decorrente de hemorragia grave enquanto aguarda o procedimento de desvio, os médicos podem colocar um tubo com balões que descem pelo esôfago. Eles inflam os balões para apertar (comprimir) as varizes, o que controla a hemorragia. Esse tubo é apenas uma medida temporária. É possível que sejam usados stents de metal esofágicos expansíveis para comprimir as varizes e controlar o sangramento.

Pessoas com cirrose e sangramento correm risco de ter infecção bacteriana e recebem um antibiótico.

Mesmo após o tratamento bem-sucedido, as varizes esofágicas podem sangrar novamente, particularmente se a doença hepática permanecer ativa. É possível que o médico administre medicamentos, tais como betabloqueadores, para ajudar a controlar a hipertensão portal, mas a pessoa que continua a ter problemas talvez precise de um transplante de fígado.