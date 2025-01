Beber líquidos

Às vezes, líquidos intravenosos

Às vezes antibióticos

Geralmente, o único tratamento necessário para a gastroenterite por E. coli é repouso absoluto e a ingestão de uma quantidade adequada de líquidos.

Se a diarreia for prolongada ou se a pessoa ficar gravemente desidratada, serão administrados líquidos e eletrólitos pela veia (por via intravenosa).

Como as crianças se desidratam com mais facilidade, elas devem receber líquidos com um equilíbrio apropriado de sais e açúcares. Qualquer uma das soluções disponíveis no mercado concebidas para reposição de líquidos e eletrólitos perdidos (chamadas de soluções de reidratação oral) é satisfatória. Bebidas gaseificadas, chás, bebidas para esportistas, bebidas que contêm cafeína e sucos de frutas não são apropriados. Se o bebê estiver sendo amamentado, a amamentação não deve ser interrompida.

É possível que o médico receite um medicamento para controlar a diarreia, como, por exemplo, difenoxilato, ou oriente a pessoa a usar um medicamento de venda livre, como a loperamida. Esses medicamentos (denominados medicamentos antidiarreicos) costumam ser seguros para adultos que apresentam diarreia líquida. Esses medicamentos não são administrados a crianças com menos de 18 anos de idade com diarreia aguda. Além disso, os medicamentos antidiarreicos não são administrados a pessoas que recentemente tomaram antibióticos, que têm diarreia sanguinolenta, que apresentam pequenas quantidades de sangue nas fezes que não podem ser vistas a olho nu ou que têm diarreia e febre.

Antibióticos não são administrados a pessoas com suspeita de terem colite hemorrágica causada pela cepa E. coli O157:H7 pois não reduzem os sintomas, não evitam a disseminação da infecção e, na realidade, aumentam o risco de a pessoa desenvolver síndrome hemolítico-urêmica. No entanto, podem ser administrados antibióticos a pessoas com diarreia causada por outros subtipos de E. coli. Por exemplo, são administrados antibióticos a pessoas com diarreia causada por E. coli enterotoxigênica, que é a causa mais comum de diarreia do viajante. Porém, os médicos não sabem qual é a causa da diarreia até que os resultados dos exames de fezes estejam disponíveis, normalmente após a primeira avaliação médica. Portanto, eles estimam o risco de uma pessoa de ter os vários tipos de gastroenterite por E. coli quando estão decidindo se devem ou não receitar antibióticos antes de os resultados dos exames estarem disponíveis.

A colite hemorrágica acaba desaparecendo espontaneamente. Contudo, as pessoas que apresentam complicações tais como a síndrome hemolítico-urêmica provavelmente precisarão de cuidados intensivos no hospital e talvez precisem receber diálise renal e outros tratamentos específicos.