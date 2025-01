Gastroenterite medicamentosa e gastroenterite secundária a substâncias químicas

Reidratação

Geralmente, o único tratamento necessário para a gastroenterite, inclusive para a gastroenterite causada por fármacos, medicamentos ou por substâncias químicas, consiste em repouso absoluto e a ingestão de uma quantidade adequada de líquidos. Mesmo uma pessoa que está vomitando deve beber o máximo de líquido que consiga tolerar, tomando pequenos goles frequentemente.

Se o vômito ou a diarreia persistirem, ou se ocorrer desidratação grave, a aplicação de líquidos e eletrólitos pela veia (por via intravenosa) pode ser necessária.

Como as crianças se desidratam com mais facilidade, elas devem receber líquidos com um equilíbrio apropriado de sais e açúcares. Qualquer uma das soluções disponíveis no mercado concebidas para reposição de líquidos e eletrólitos perdidos (chamadas de soluções de reidratação oral) é satisfatória. Bebidas gaseificadas, chás, bebidas para esportistas, bebidas que contêm cafeína e sucos de frutas não são apropriados. Se o bebê estiver sendo amamentado, a amamentação não deve ser interrompida.

À medida que os sintomas melhoram, a pessoa pode adicionar alimentos à dieta gradualmente. Não há necessidade de limitar a dieta a alimentos com pouco sabor, como cereais, gelatina, bananas, arroz, purê de maçã e torradas. Entretanto, algumas pessoas podem não tolerar laticínios por alguns dias após terem diarreia.