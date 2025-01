Perfuração do trato digestivo

Cirurgia

Líquidos e antibióticos por via intravenosa

Se o médico diagnosticar uma perfuração, cirurgia imediata é geralmente necessária. O médico decide qual operação específica deve ser realizada com base no local e na causa da perfuração. O objetivo imediato do médico é interromper o vazamento do conteúdo intestinal para a cavidade torácica ou abdominal. Antes da cirurgia, a pessoa recebe líquidos e antibióticos pela veia (por via intravenosa).

Às vezes, uma pequena sonda é inserida pelo nariz até o estômago para remover os sucos gástricos por sucção e evitar que estes vazem pela perfuração e para aliviar a pressão (descompressão) no intestino.