A colite isquêmica é uma lesão do intestino grosso que resulta de uma interrupção do fornecimento de sangue.

Dor abdominal e fezes com sangue são comuns.

Normalmente, é feita uma tomografia computadorizada e, às vezes, uma colonoscopia.

A maioria das pessoas melhora com a administração de líquidos por via intravenosa e ficando temporariamente em jejum absoluto, mas algumas precisam de cirurgia.

A colite isquêmica resulta de uma interrupção do fluxo sanguíneo nas artérias que irrigam o intestino grosso. Muitas vezes, o médico não consegue encontrar uma causa para o fluxo sanguíneo reduzido, mas ele é mais comum entre pessoas com doenças cardíacas e dos vasos sanguíneos, pessoas que foram submetidas a cirurgias na aorta ou pessoas que têm problemas de coagulação sanguínea aumentada. A colite isquêmica afeta principalmente pessoas com 60 anos ou mais.

A redução do fluxo sanguíneo lesiona o revestimento interno e as camadas internas da parede do intestino grosso, causando ulcerações (ferimentos) no revestimento do intestino grosso, que podem sangrar.

Sintomas da colite isquêmica Geralmente, a pessoa tem dor abdominal. A dor é mais percebida sobre o lado esquerdo, mas pode ocorrer em qualquer parte do abdômen. A pessoa evacua fezes pouco consistentes, geralmente acompanhadas de coágulos vermelho escuro. Algumas vezes, evacua-se sangue vermelho vivo sem fezes. Episódios de febre baixa (geralmente inferior a 37,7° C) são comuns.

Diagnóstico da colite isquêmica Tomografia computadorizada (TC) ou, algumas vezes, colonoscopia O médico pode suspeitar de colite isquêmica com base nos sintomas de dor e hemorragia, especialmente em uma pessoa com mais de 60 anos. É importante que o médico faça a distinção entre colite isquêmica e isquemia mesentérica aguda, um distúrbio mais perigoso, no qual o fluxo sanguíneo para parte do intestino pode ficar completa e irreversivelmente bloqueado. O médico normalmente faz uma TC ou, às vezes, também uma colonoscopia (exame do intestino grosso com um tubo flexível para visualização) para distinguir a colite isquêmica de outras formas de inflamação, como infecção ou doença inflamatória intestinal. Colite isquêmica (colonoscopia) Ocultar detalhes Essa foto mostra lesões no revestimento do intestino causadas pelo bloqueio de fluxo sanguíneo. O revestimento do intestino é vermelho e coberto por úlceras (as áreas brancas). Fotografia fornecida pelo Dr. David M. Martin.

Tratamento da colite isquêmica Líquidos e antibióticos por via intravenosa

Raramente, reparo cirúrgico Pessoas com colite isquêmica são hospitalizadas. Inicialmente, não são administrados líquidos nem alimentos por via oral para a pessoa para que o intestino descanse. São administrados líquidos, eletrólitos, antibióticos e nutrientes pela veia (por via intravenosa). A pessoa pode voltar a comer e beber depois de alguns dias. Reparo cirúrgico pode ser necessário se houver o surgimento de tecido cicatricial.