Os sintomas específicos do abscesso abdominal dependem da localização do abscesso, mas a maioria das pessoas tem dor ou desconforto constantes, sentem-se mal no geral (mal-estar) e frequentemente têm febre. Outros sintomas incluem enjoo, perda de apetite e perda de peso.

Pode-se formar um abscesso debaixo do diafragma quando o líquido infectado proveniente, por exemplo, de um apêndice com ruptura, se desloca para cima por efeito da pressão dos órgãos abdominais e da sucção produzida quando o diafragma se move durante a respiração. Os sintomas podem incluir tosse, dor ao respirar, dor no peito e dor em um ombro. Neste caso, a dor sentida em um ombro é um exemplo de dor referida (dor sentida em uma área do corpo que não representa precisamente onde está o problema). A dor referida ocorre porque o ombro e o diafragma compartilham os mesmos nervos e o cérebro incorretamente interpreta a fonte da dor (consulte a figura O que é dor referida?).

Os abscessos abdominais localizados na região central do abdômen podem se originar no apêndice com ruptura, no intestino com ruptura, na doença inflamatória intestinal, na doença diverticular ou em uma lesão abdominal. A zona do abdômen onde o abscesso se encontra costuma estar dolorosa.

Um abscesso na parte inferior do abdômen pode vir a alcançar a coxa ou a região ao redor do reto (denominada fossa perirretal).

Os abscessos pélvicos podem resultar dos mesmos distúrbios que provocam os abscessos na parte média do abdômen ou as infecções ginecológicas. Os sintomas podem incluir dor abdominal, diarreia provocada por irritação intestinal e necessidade urgente ou frequente de urinar devido à irritação da bexiga.

Os abscessos localizados atrás da cavidade abdominal (chamados abscessos retroperitoneais) formam-se atrás do peritônio, uma membrana que reveste a cavidade abdominal e os seus órgãos. As causas, que são semelhantes às que causam o aparecimento de abscessos no abdômen, incluem inflamação e infecção do apêndice (apendicite), do pâncreas (pancreatite) e dos rins (os rins estão localizados atrás da cavidade abdominal). A dor, geralmente localizada na região inferior das costas, piora quando a pessoa move a perna na altura do quadril.

Os abscessos do pâncreas, embora raros, costumam se formar após um episódio de pancreatite aguda. Sintomas como febre, dor abdominal, náusea e vômito costumam surgir uma semana ou mais depois de a pessoa se recuperar da pancreatite.

Os abscessos no fígado podem ser causados por bactérias ou amebas (parasitas unicelulares microscópicos). As bactérias podem chegar ao fígado a partir de uma vesícula biliar infectada, de uma ferida penetrante ou contundente, de uma infecção no abdômen (como um abscesso próximo) ou de uma infecção localizada em outra parte do corpo transportada pela corrente sanguínea. As amebas de uma infecção intestinal chegam ao fígado por meio dos vasos sanguíneos. Os sintomas dos abscessos do fígado são perda de apetite, náusea e febre. A pessoa pode ou não sentir dor abdominal.

Os abscessos no baço são causados por uma infecção que percorre a corrente sanguínea até o baço, por uma lesão no baço ou pela disseminação de uma infecção provocada por um abscesso vizinho, como um localizado debaixo do diafragma, por exemplo. Pode-se sentir dor no lado esquerdo do abdômen, nas costas ou no ombro esquerdo.