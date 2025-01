Restrição temporária de alimentos e líquidos por via oral

Líquidos administrados por via intravenosa

Sucção via sonda nasogástrica

Com a restrição de alimentos e líquidos por via oral, o íleo paralítico geralmente se resolve após 1 a 3 dias. Durante esse período, são administrados líquidos e eletrólitos (por exemplo, sódio, cloro e potássio) pela veia (via intravenosa). Sempre que possível, analgésicos potentes chamados analgésicos opioides são suspensos ou reduzidos.

Vômito intenso é raro, mas se ocorrer, o acúmulo de gases e de líquido causado pelo íleo paralítico deve ser aliviado. Normalmente, uma sonda é introduzida pelo nariz até o estômago, ou intestino delgado (sonda nasogástrica), que se liga a um sistema de aspiração para aliviar a pressão e a dilatação (distensão). A pessoa não pode comer ou beber nada até que a função intestinal tenha voltado ao normal. Às vezes, se o problema envolver principalmente o intestino grosso, passa-se um tubo pelo ânus até o intestino grosso, para aliviar a pressão.