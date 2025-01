Considerações gerais sobre lesões do esôfago

Lesões súbitas do esôfago costumam causar dor, geralmente sentida como uma dor aguda abaixo do esterno. Elas também podem causar hemorragia, e sangue pode aparecer no vômito ou nas fezes. Podem ocorrer desmaios devido a esta dor, especialmente se houver ruptura do esôfago. Essa ruptura permite que o conteúdo alimentar entre no mediastino (a área do tórax delimitada pelo esterno na frente, pela coluna vertebral atrás, pela entrada para a cavidade torácica acima e pelo diafragma abaixo) e cause mediastinite.