Manometria

Radiografia com deglutição de bário

Normalmente, o médico insere um pequeno tubo no esôfago para fazer medições da pressão do esôfago e do esfíncter esofágico inferior (manometria esofágica). Com frequência, o médico examina o esôfago por meio de um tubo de visualização flexível (esofagoscopia). Durante a esofagoscopia, é possível que o médico realize uma biópsia (coleta de uma amostra de tecido para exame por microscopia) para verificar se os sintomas não estão sendo causados por um câncer do segmento inferior do esôfago.

Radiografias do esôfago tiradas enquanto a pessoa ingere bário (deglutição de bário) mostram a ausência das contrações rítmicas normais do esôfago. A dilatação do esôfago é, frequentemente, moderada, ainda que por vezes atinja proporções enormes, mas o esfíncter esofágico inferior mantém-se estreito.

A planimetria por impedância é um tipo de exame de esôfago. Nesse exame, um balão cheio de soro fisiológico (solução salina) é usado para medir a área interna do esôfago (denominada lúmen) e a pressão dentro do esôfago ao mesmo tempo. Uma sondagem funcional para a imagem do lúmen (functional lumen imaging probe, FLIP) é outro exame esofágico que usa a planimetria por impedância para avaliar o funcionamento do esôfago. Essas medições ajudam o médico a realizar uma avaliação mais avançada de pessoas que estão tendo dificuldade em engolir.

Alguns distúrbios como, por exemplo, câncer na junção gastroesofágica, podem causar sintomas parecidos com os da acalasia (um quadro clínico denominado pseudoacalasia); portanto, é possível que o médico realize outros exames para descartar essa hipótese. O câncer na junção gastroesofágica pode ser diagnosticado por meio de uma esofagoscopia, uma tomografia computadorizada (TC) do tórax e do abdômen ou por uma ultrassonografia endoscópica (uma sonda de ultrassom instalada na extremidade de um endoscópio é introduzida no estômago, pela boca).