Tratamento da causa

Os antibióticos são o melhor tratamento para a proctite causada por uma infecção bacteriana específica. Medicamentos antivirais são usados para tratar infecções virais.

Quando a proctite é causada pelo uso de um antibiótico que destrói as bactérias intestinais normais, é possível que o médico receite fidaxomicina ou vancomicina, cuja função é destruir as bactérias nocivas que tomaram o lugar das normais.

A proctite causada por radioterapia que estiver sangrando é tratada com corticosteroides aplicados diretamente no revestimento do reto na forma de espuma ou administrados por enema. Um enema de sucralfato também pode ajudar. Se esses tratamentos não ajudarem, os médicos podem aplicar formalina diretamente no revestimento do reto para ajudar a parar o sangramento ou podem tentar um tratamento que envolve o uso de oxigênio (terapia com oxigênio hiperbárico).

Caso a proctite tenha causado hemorragia do revestimento do reto, o médico pode utilizar plasma de argônio, lasers, eletrocoagulação e sondas aquecidas para interromper a hemorragia.