Uma fístula anorretal é um canal anômalo entre o ânus ou reto e, normalmente, a pele perianal, embora em alguns casos, ela possa se estender até outro órgão, como a vagina.

Fístulas anorretais são comuns em pessoas que têm um abscesso anorretal, doença de Crohn ou tuberculose.

Fístulas anorretais podem causar dor e produzir pus.

O diagnóstico é baseado em um exame e em outras técnicas de visualização.

O tratamento pode incluir cirurgia, mas existem algumas opções menos invasivas.

O reto é a seção do trato digestivo acima do ânus, onde as fezes são mantidas antes de serem expelidas do corpo pelo ânus.

O ânus é a abertura, na extremidade do trato digestivo, pelo qual as fezes saem do corpo.

(consulte também Considerações gerais sobre o ânus e o reto).

A maioria das fístulas começa em uma glândula profunda da parede do reto ou do ânus. Às vezes, as fístulas ocorrem após a drenagem de um abscesso anorretal mas, muitas vezes, não é possível identificar a causa. As fístulas são mais comuns em pessoas com doença de Crohn ou tuberculose. Elas também ocorrem em pessoas com diverticulite, câncer ou lesão anal ou retal. Uma fístula em um bebê normalmente é um defeito congênito e é mais comum em meninos do que em meninas.

As fístulas que ligam o reto à vagina (chamadas fístulas retovaginais) podem ser causadas por radioterapia, câncer, doença de Crohn ou uma lesão que a mãe sofre durante o parto.

Sintomas da fístula anorretal Uma fístula infectada pode ser dolorosa ou secretar pus sanguinolento.

Diagnóstico da fístula anorretal Avaliação médica

Às vezes, anuscopia, sigmoidoscopia ou colonoscopia O médico geralmente consegue observar uma ou mais aberturas de uma fístula ou sentir seu trajeto sob a superfície. É possível que uma sonda seja inserida para determinar a profundidade e a direção da fístula. Através de um anuscópio (um tubo rígido curto) inserido no reto e exame utilizando uma sonda, o médico pode localizar a abertura interna da fístula. A inspeção com um sigmoidoscópio (consulte Endoscopia), que é um equipamento para visualização muito mais longo, também ajuda o médico a localizar a abertura interna da fístula e a determinar se o problema está sendo causado por câncer, doença de Crohn ou outro distúrbio. Uma colonoscopia é realizada se o médico suspeitar da presença de doença de Crohn (consulte diagnóstico da doença de Crohn).