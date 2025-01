Cintilografias do trato digestivo

Lewis Katz School of Medicine at Temple University

As cintilografias são exames que envolvem o uso de materiais radioativos inofensivos (consulte Cintilografia). Os materiais radioativos são ingeridos como parte de uma refeição ou em uma bebida ou são administrados pela veia (via intravenosa). A pequena quantidade de radiação produzida por esses materiais é utilizada para produzir imagens das estruturas internas.

Depois que esses materiais estão no corpo, o médico utiliza um leitor ou uma câmera especial sensível à radiação, chamada uma câmera de raios gama, para mostrar onde os materiais estão no corpo. Diferentes tipos de exames de imagem com diferentes materiais nucleares são utilizados, dependendo do propósito do exame e de que parte do corpo precisa ser avaliada.

Cintilografia de esvaziamento gástrico Uma cintilografia de esvaziamento gástrico é realizada para determinar a velocidade com que o estômago é esvaziado. A pessoas cujo estômago se esvazia lentamente apresenta um distúrbio denominado gastroparesia, que pode causar sintomas como, por exemplo, náusea, vômito ou sensação de saciedade após fazer uma pequena refeição. Para esse exame, a pessoa toma uma bebida ou faz uma refeição que contém uma pequena quantidade de material radioativo. Em seguida, o médico utiliza uma câmera de raios gama para observar a velocidade com que o material atravessa o estômago. Uma vez que esse exame não consegue mostrar se a lentidão do esvaziamento gástrico está sendo causada por obstrução ou gastroparesia, outros exames são realizados se o esvaziamento gástrico estiver lento. Esse exame também pode ajudar o médico a monitorar o quanto a pessoa está respondendo a medicamentos procinéticos. Esses medicamentos, como metoclopramida e eritromicina, estimulam o movimento do conteúdo pelo estômago e intestinos. O resultado desse exame pode ser afetado se a pessoa estiver tomando opioides para dor ou outros medicamentos que alteram a maneira pela qual o conteúdo gástrico se move através do estômago. É possível que outros exames sejam realizados em centros especializados para determinar quanto tempo leva para o alimento passar pelo intestino delgado e por todo o intestino. O exame de intestino delgado demora dois dias e o exame de todo o intestino demora quatro dias. Esses exames são úteis para pessoas em que existe suspeita pelo médico de que elas tenham um distúrbio de motilidade do aparelho digestivo como, por exemplo, constipação intestinal grave.

Pesquisa de sangramento Às vezes, uma pesquisa de sangramento é realizada para determinar o local da hemorragia no trato digestivo. Nesse exame, o material radioativo ou outro material que é injetado na corrente sanguínea é fixado aos glóbulos vermelhos. A câmera de raios gama consegue indicar por qual parte do trato digestivo as células radiomarcadas estão vazando a partir do intestino, o que sugere o local da hemorragia. Esse exame é utilizado principalmente em pessoas que apresentam hemorragia ativa no trato digestivo e que não são boas candidatas para uma endoscopia ou em pessoas que estão com sangramento, mas cuja fonte de sangramento não conseguiu ser encontrada por outros exames diagnósticos. A pesquisa de sangramento funciona apenas na presença de sangramento ativo; ela não consegue mostrar a localização se o sangramento tiver parado.