A pessoa com transtorno alimentar restritivo evitativo come muito pouco e/ou evita comer determinados alimentos. É possível que ela coma tão pouco que acaba perdendo uma quantidade significativa de peso. Crianças com esse transtorno podem não crescer tanto quanto esperado.

Deficiências nutricionais ocorrem com frequência e podem ser fatais.

Devido aos seus problemas com alimentação, as pessoas com este transtorno talvez tenham dificuldade em participar de atividades sociais normais, como comer com outras pessoas e manter relacionamentos.