A anorexia nervosa pode ser leve e transitória ou grave e persistente.

Os primeiros indícios de que alguém está desenvolvendo anorexia nervosa podem consistir em uma preocupação um pouco maior com dieta e peso corporal em uma pessoa que não está significativamente acima do peso. A preocupação e a ansiedade em relação ao peso intensificam-se à medida que a pessoa se torna mais magra. Mesmo após atingir um estado de emaciação, é possível que a pessoa continue a afirmar que está gorda, negue que há algo errado, não se queixe sobre a perda de peso e, geralmente, resista a receber tratamento. Ela continua tentando perder peso, mesmo quando amigos e familiares a tranquilizam dizendo que ela é magra ou avisam que ela está ficando muito magra. A pessoa com anorexia nervosa considera todo ganho de peso uma falha inaceitável do autocontrole.

O termo anorexia significa literalmente falta de apetite, mas a pessoa com anorexia, na verdade, tem fome. Muitas dessas pessoas não perdem o apetite até estarem muito emaciadas.

Além disso, a pessoa com esse distúrbio está sempre preocupada com comida. Por exemplo, é possível que ela:

Em vez de comer, estude dietas e conte calorias.

Acumule, esconda ou descarte alimentos.

Colecione receitas.

Prepare refeições rebuscadas para outras pessoas.

Entre 30% e 50% das pessoas com anorexia nervosa apresenta episódios de compulsão alimentar e/ou purgativos por vômito autoinduzindo ou ingestão de laxantes. A outra metade simplesmente restringe a quantidade de alimentos que ingere. É frequente que a pessoa minta sobre quanta comida ela consumiu e oculte o fato de que vomitou e seus hábitos dietéticos peculiares. Algumas pessoas também tomam diuréticos (medicamentos que aumentam a excreção de água dos rins) para reduzir o inchaço aparente e como uma tentativa de perder peso.

A maioria das mulheres com anorexia nervosa para de ter a menstruação às vezes antes de terem perdido muito peso. Pessoas com anorexia nervosa podem perder o interesse sexual.

Normalmente, a pessoa com anorexia nervosa apresenta frequência cardíaca lenta, pressão arterial baixa, temperatura corporal baixa e pode apresentar cabelo fino e ralo ou excesso de pelo facial e corporal. Os tecidos incham devido ao acúmulo de líquidos (edema). Geralmente, a pessoa se queixa de inchaço, desconforto abdominal e constipação.

Os vômitos autoinduzidos podem provocar erosão no esmalte dentário, aumentar as glândulas salivares nas bochechas (glândulas parótidas) e fazer com que o esôfago fique inflamado.

A depressão ocorre com frequência.

Mesmo quando a pessoa já está muito magra, ela tende a se manter ativa, muitas vezes exercitando-se em excesso para controlar o peso. Essas pessoas apresentam poucos sintomas de deficiências nutricionais até chegarem a um estado de emaciação.

As alterações hormonais provocadas pela anorexia nervosa incluem valores pronunciadamente reduzidos de estrogênio (em mulheres), testosterona (em homens) e de hormônio da tireoide e níveis altos de cortisol.

Se a pessoa ficar gravemente desnutrida, é provável que isso afete os principais sistemas orgânicos do corpo. A densidade óssea pode diminuir, aumentando o risco de osteoporose.

Reconhecendo a anorexia nervosa

Perdas de peso rápidas ou acentuadas causam problemas que podem ser fatais. Os problemas de coração, hidratação e eletrólitos (por exemplo, sódio, potássio e cloro) são os mais perigosos:

O coração torna-se debilitado e bombeia menos sangue pelo corpo:

O ritmo cardíaco fica alterado.

A pessoa pode ficar desidratada e ter tendência a desmaiar.

É possível que ocorra uma redução nos níveis de potássio e de sódio no sangue.

Vomitar e tomar laxantes e diuréticos pode agravar a situação. É possível que ocorra morte súbita, provavelmente causada pela presença de arritmias cardíacas.