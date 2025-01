A erupção do líquen plano quase sempre causa coceira, algumas vezes grave.

As protuberâncias geralmente têm bordas angulares e aparecem mais roxas na pele clara e mais castanhas na pele escura. Quando a luz é direcionada para as protuberâncias, pelo lado oposto, as protuberâncias exibem um brilho característico. Podem formar-se novas protuberâncias devido a um arranhão ou a uma ligeira lesão cutânea.

Em alguns casos, a pele fica com uma cor escura anômala depois de ter desaparecido a erupção (chamado de hiperpigmentação).

Líquen plano Imagem Fotografia cedida por cortesia da Dr.ª Karen McKoy.

Líquen plano (na mão) Ocultar detalhes Esta imagem mostra os nódulos arroxeados característicos, de topo achatado, alguns dos quais estão unidos formando placas maiores, nas costas da mão de uma pessoa com líquen plano. Fotografia fornecida pelo Dr. Thomas Habif.

De um modo geral, a erupção distribui-se uniformemente em ambos os lados do corpo, mais comumente no tronco, nas superfícies internas dos pulsos, nas pernas e na área genital. A face é afetada com menos frequência. Nas pernas, a erupção pode chegar a ser especialmente extensa, espessa e descamativa. Algumas vezes, a erupção provoca calvície parcial no couro cabeludo.

O líquen plano não é comum em crianças.

Cerca de metade das pessoas afetadas com o líquen plano também o desenvolve na boca. O líquen plano na boca geralmente resulta em uma placa rendilhada com linhas e ramos branco-azulados (chamados estrias de Wickham). Frequentemente, esse tipo de placa bucal não dói e a pessoa pode não perceber sua existência. No entanto, às vezes, formam-se na boca feridas dolorosas que afetam, muitas vezes, a ingestão de alimentos e bebidas.

Líquen plano na boca Ocultar detalhes O líquen plano na boca geralmente resulta em uma placa branca rendilhada, semelhante a uma rede de linhas e ramos (chamados estrias de Wickham, vistos aqui nas laterais da língua). Fotografia fornecida pelo Dr. Thomas Habif.

Em mulheres, o líquen plano afeta frequentemente a vulva e a vagina. Até 50% das mulheres que têm líquen plano da boca têm líquen plano não diagnosticado na vulva. Nos homens, o líquen plano comumente afeta os genitais, especialmente a cabeça do pênis.

O líquen plano afeta as unhas em mais de 10% dos casos. Algumas pessoas podem apresentar apenas sintomas leves, como descoloração dos leitos ungueais, afinamento das unhas e formação de cristas ungueais. Outras pessoas podem perder completamente suas unhas e ter cicatrizes da cutícula na base da unha (a prega ungueal) até a pele sob a unha (leito ungueal).