Shinjita Das, MD MPH
- Dermatology, Teledermatology
- Dermatologist
- Massachusetts General Hospital
- Assistant Professor
- Harvard Medical School
- Medical School: University of Texas Southwestern Medical School, Dallas, TX
- Internship: Internal Medicine, Presbyterian Hospital, Dallas, TX
- Residency: Dermatology, Harvard Combined Dermatology Residency Training Program, Boston, MA
- American Board of Dermatology
- Over 20 articles in peer-reviewed journals