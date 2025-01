A linfangite é uma infecção de um ou mais vasos linfáticos e é causada, habitualmente, por estreptococos.

(Consulte também Considerações gerais sobre infecções bacterianas da pele).

Linfa é um líquido que exsuda dos menores vasos sanguíneos do corpo e faz parte do sistema imunológico do corpo. O líquido passa entre as células, traz nutrição e leva embora substâncias, como células danificadas, células cancerosas e microrganismos infecciosos. Toda a linfa passa através de vasos linfáticos para linfonodos estrategicamente localizados. Os linfonodos e os glóbulos brancos especializados nos gânglios linfáticos trabalham para remover essas substâncias e partículas estranhas do corpo. (Consulte a figura Sistema linfático: ajudando a proteger contra infecções).

Bactérias estreptocócicas podem entrar nos vasos linfáticos, geralmente por meio de um arranhão ou ferida no braço ou na perna. Muitas vezes, uma infecção estreptocócica da pele e dos tecidos sob a pele (celulite) se estende até alcançar os vasos linfáticos. Em casos raros, a causa é uma infecção por estafilococos ou outras bactérias.

Eritema linear MODELO 3D

Sintomas de linfangite Sob a pele do braço ou da perna afetada, nascem linhas avermelhadas, irregulares, quentes e sensíveis. Essas linhas podem estender-se desde a zona afetada até um grupo de nódulos linfáticos, como os da virilha ou da axila. Os gânglios linfáticos se tornam aumentados e sensíveis ao toque (consulte Linfadenite). Linfangite Ocultar detalhes Após a picada de um inseto, essa pessoa desenvolveu uma estria vermelha no braço compatível com linfangite. SCIENCE PHOTO LIBRARY Os sintomas mais comuns de linfangite são febre, calafrios, aumento da frequência cardíaca e dores de cabeça. Por vezes, esses sintomas manifestam-se antes do aparecimento das linhas avermelhadas. A propagação da infecção desde o sistema linfático até a corrente sanguínea (bacteremia) pode provocar uma infecção em todo o organismo, muitas vezes a uma velocidade alarmante.

Diagnóstico de linfangite Avaliação médica O diagnóstico de linfangite é baseado em seu aspecto típico. Se necessário, um exame de sangue mostra, normalmente, um aumento no número de glóbulos brancos do sangue, tendo estes o objetivo de combater a infecção. Para os médicos, a identificação dos micro-organismos que estão causando a infecção é difícil, a menos que estes se tenham propagado pela corrente sanguínea e possam ser cultivados ou que seja possível obter uma amostra de pus de uma ferida na área afetada e cultivá‑la.