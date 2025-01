Antibióticos

Tratamento de distúrbios que piorariam a celulite

Drenagem de qualquer abscesso

O tratamento imediato com antibióticos pode prevenir a propagação rápida da infecção bacteriana e sua chegada ao sangue e demais órgãos internos. São administrados antibióticos, como dicloxacilina ou cefalexina, que são eficazes contra os estreptococos e os estafilococos.

Se houver suspeita de infecção causada por Staphylococcus aureus resistente à meticilina (SARM), como quando há escoamento de pus de debaixo da pele, quando outros sintomas sérios se desenvolvem ou se SARM for uma causa comum de celulite na comunidade, o tratamento pode incluir antibióticos, como trimetoprima com sulfametoxazol, clindamicina ou doxiciclina, por via oral.

As pessoas com celulite podem tomar antibióticos por via oral.

As pessoas com celulite de rápida propagação, febre alta ou outra evidência de infecção séria ou que não foram beneficiadas pelo uso de antibióticos de uso oral são hospitalizadas e recebem antibióticos por via intravenosa. Além disso, deve-se manter a parte afetada do corpo o mais imóvel possível e numa posição elevada para ajudar a reduzir o edema. A aplicação de compressas frias e úmidas sobre a zona afetada pode aliviar o desconforto.

Os distúrbios que aumentam o risco de a pessoa desenvolver celulite novamente (por exemplo, pé de atleta) são tratados.

Os sintomas de uma celulite desaparecem após alguns dias de tratamento com antibióticos. Quando essa liberação ocorre, o corpo continua reagindo, mesmo com as bactérias mortas. Os antibióticos podem ser continuados por até 10 dias ou, às vezes, por mais tempo para infecções mais graves.

Os abscessos são abertos e drenados.

As meias de compressão podem ajudar a prevenir episódios de celulite recorrente nas pernas.