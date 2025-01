Suor excessivo

A sudorese excessiva pode afetar toda a superfície da pele, mas ela fica, muitas vezes, limitada a certas partes do corpo (conhecida como transpiração excessiva focal). As partes afetadas com mais frequência são as palmas das mãos, as solas dos pés, a testa e as axilas. A sudorese nessas áreas geralmente é causada por ansiedade, agitação, raiva ou medo. Embora essa sudorese seja uma resposta normal, pessoas com transpiração excessiva suam profusamente e sob condições que não causam sudorese na maioria das pessoas.

Algumas pessoas também suam em volta da testa, do nariz e dos lábios quando ingerem alimentos apimentados e picantes (conhecida como sudorese gustativa). A sudorese gustativa é normal, mas certas doenças podem aumentar essa sudorese, como diabetes, que afeta os nervos, herpes zoster, que afeta a face, distúrbios cerebrais, determinados distúrbios que afetam o sistema nervoso autônomo no pescoço e algumas lesões que afetam os nervos das glândulas salivares na frente da orelha (glândula parótida).